В Днепре 20 июня двое хулиганов разбили стекло в вагоне трамвая и избили водителя. Утихомирить пьяных мужчин удалось только полицейскому патрулю с подкреплением.

Молодые люди разбили стекло в вагоне

Инцидент произошел около 6 утра на улице Давыдова на трамвайном маршруте №15. Об этом сообщает "Наше місто".

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Сначала молодые люди разбили стекло в одном из вагонов. Пассажирка трамвая подошла и пожаловалась на хулиганов водителю. Мужчина осмотрел повреждения и рассказал о случае диспетчеру. После этого водитель решил остановиться и ждать приезда полиции.

После замечания хулиганы набросились на водителя

Замечание водителя не понравилось хулиганам, поэтому они избили мужчину и разбили лобовое стекло в трамвае. Усмирять пьяных пришли на помощь сотрудники АЗС, расположенной рядом.

Однако хулиганы оказались неконтролируемыми и с ними не могли справиться даже полицейские, прибывшие на вызов. Поэтому правоохранители вызвали подкрепление.

Водителя доставили в больницу

Молодых задержали и доставили в отделение полиции. Относительно пострадавшего водителя, то ему оказали помощь в больнице, ведь у мужчины рассечена бровь и гематомы на лице.



В трамвае разбили стекло / Фото "Наше місто"



Хулиганов доставили в отделение полиции / Фото "Наше місто"