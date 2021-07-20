Инцидент произошел 19 июля в 6 утра. В полицию об этом сообщили местные жители.

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Помогли местные

Когда полицейские приехали на место происшествия, то увидели неравнодушных граждан. Они держали на руках 1-летнего малыша и 3-месячного младенца. Также возле моста были их пьяные родители – 25-летний мужчина и 23-летняя женщина.

Супруги рассказали, что хотели прыгнуть с моста, потому что им не хватало развлечений. Патрульные успели помешать им.

Как наказали гореродителей

Полицейские привезли мужчину и женщину вместе с детьми в отдел полиции. Также сотрудники полиции вызвали скорую. Медики быстро осмотрели малышей. Врачи отметили, что они – здоровы.

Далее со злоумышленниками работала служба по делам детей и их семей. Супругов привлекли к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей.

Обратите внимание! Недавно на Тернопольщине сгорела 2-летняя девочка пока ее родители смотрели телевизор. Братья и сестры в это время ушли на реку. Мертвое тело ребенка извлекли спасатели.