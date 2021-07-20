Детей оставили без присмотра: в Днепре пьяные родители хотели прыгнуть с моста ради развлечения

Возле Монастырского острова в Днепре мужчина с женщиной намеревались прыгнуть с моста. Они были в нетрезвом состоянии. Более того, дома супруги оставили без присмотра двух маленьких детей.

Инцидент произошел 19 июля в 6 утра. В полицию об этом сообщили местные жители.

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Помогли местные

Когда полицейские приехали на место происшествия, то увидели неравнодушных граждан. Они держали на руках 1-летнего малыша и 3-месячного младенца. Также возле моста были их пьяные родители – 25-летний мужчина и 23-летняя женщина.

Супруги рассказали, что хотели прыгнуть с моста, потому что им не хватало развлечений. Патрульные успели помешать им.

Как наказали гореродителей

Полицейские привезли мужчину и женщину вместе с детьми в отдел полиции. Также сотрудники полиции вызвали скорую. Медики быстро осмотрели малышей. Врачи отметили, что они – здоровы.

Далее со злоумышленниками работала служба по делам детей и их семей. Супругов привлекли к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей.