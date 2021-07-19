Неизвестный угрожал работникам СБУ, потому что они, по его мнению, плохо работали. Полиция еще не подтвердила эту информацию. Инцидент произошел 18 июля вечером.

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Направит несколько килограммов тротила на СБУ

  • Неизвестный позвонил в киевский колцентр СБУ.
  • Угрожал, что отправит взрывчатое вещество.
  • Мужчина матерился и жаловался на отсутствие контроля.
  • Впоследствии правоохранители нашли злоумышленника.
  • Он не смог назвать причину звонка, потому что был тогда пьян.
  • Полиция выписала ему штраф. Все детали устанавливаются.