Неизвестный угрожал работникам СБУ, потому что они, по его мнению, плохо работали. Полиция еще не подтвердила эту информацию. Инцидент произошел 18 июля вечером.

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Направит несколько килограммов тротила на СБУ

Неизвестный позвонил в киевский колцентр СБУ.

Угрожал, что отправит взрывчатое вещество.

Мужчина матерился и жаловался на отсутствие контроля.

Впоследствии правоохранители нашли злоумышленника.

Он не смог назвать причину звонка, потому что был тогда пьян.

Полиция выписала ему штраф. Все детали устанавливаются.

Обратите внимание! Недавно в Белой Церкви мужчина угрожал стражам порядка ножом и повредил их автомобиль. Тогда злоумышленник начал убегать, но полицейским удалось его задержать.