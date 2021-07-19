Пьяный мужчина угрожал работникам СБУ взрывчаткой: хотел, чтобы они лучше работали – СМИ
19 июля 2021 , 15:46Читати новину українською
Источник:24 канал
В Терновке Днепропетровской области 43-летний мужчина позвонил киевским работникам СБУ. Злоумышленник сказал, что пришлет правоохранителям взрывчатку. Так он хотел выразить недовольство их работой.
Неизвестный угрожал работникам СБУ, потому что они, по его мнению, плохо работали. Полиция подтвердила эту информацию журналистам 24 канала. Инцидент произошел 18 июля вечером.
К теме Теперь вы попали, – во Львове насильник угрожал патрульным пистолетом
Направит несколько килограммов тротила на СБУ
- Неизвестный позвонил в киевский колцентр СБУ.
- Угрожал, что отправит взрывчатое вещество.
- Мужчина матерился и жаловался на отсутствие контроля.
- Впоследствии правоохранители нашли злоумышленника.
- Он не смог назвать причину звонка, потому что был тогда пьян.
- Полиция выписала ему штраф. Все детали устанавливаются.