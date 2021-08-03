Инцидент произошел ночью на 2 августа на улице Криворожской. О нем правоохранителям сообщил водитель Chevrolet, в которого врезался водитель ВАЗ.
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Когда патрульные полицейские прибыли на место ДТП, то обнаружили, что за рулем ВАЗ находился мужчина с признаками сильного алкогольного опьянения.
Как произошло ДТП
Водитель Chevrolet рассказал, что остановился на светофоре. Вдруг почувствовал удар в заднюю левую часть своего автомобиля. Когда он вышел из машины, увидел поврежденный ВАЗ. Мужчина, находившийся за его рулем, признался, что пьян, и после этого уснул.
Тогда водитель Chevrolet вызвал скорую и полицейских. Пострадавшего водителя ВАЗ госпитализировали.
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