Правоохранители на месте происшествия обязали водителя пройти тест на содержание алкоголя в крови. В сети местные СМИ обнародовали соответствующее видео.
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Алкоголь превысил норму в 6 раз
Пьяный водитель 59 маршрутки, ехал с полным салоном пассажиров. 1,28 промилле алкоголя в крови показал драгер,
– подписали ролик.
- Стоит отметить, что этот показатель алкоголя в крови в шесть раз превышает норму.
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