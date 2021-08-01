В 6 раз больше нормы: в Днепре пьяный водитель ехал с полной маршруткой пассажиров – видео

В Днепре патрульные обнаружили нетрезвого водителя маршрутного автобуса. На момент задержания, в салоне общественного транспорта находилось большое количество пассажиров.

Правоохранители на месте происшествия обязали водителя пройти тест на содержание алкоголя в крови. В сети местные СМИ обнародовали соответствующее видео.

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Алкоголь превысил норму в 6 раз

Пьяный водитель 59 маршрутки, ехал с полным салоном пассажиров. 1,28 промилле алкоголя в крови показал драгер,

– подписали ролик.

Стоит отметить, что этот показатель алкоголя в крови в шесть раз превышает норму.

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