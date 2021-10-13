В Днепре почтили память расстрелянных 80 лет назад евреев: фото

В Днепре примерно полтысячи человек собрались почтить память местных евреев, которых ровно 80 лет назад расстреляли нацисты. Люди собрались в месте, где когда-то случилась эта кровавая трагедия.

То есть духовная церемония состоялась на площади Героев Майдана. Там собрались не только иудеи, но и лидеры местных общин других религиозных течений.

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Правоохранители перекрывали дорогу

Впоследствии все участники мероприятия прошли маршем памяти от здания ЦУМа до перекрестка улиц Грушевского и Шевченко. Чтобы у шествия не было препятствий, правоохранители перекрыли дорогу.

А именно, были 20 минут перегорожены Центральный проспект и улица Грушевского. Эту территорию перед мероприятием осмотрел кинолог с собакой.

Часть планировочного события возле ЦУМа / Фото 056.ua

Представили проект мемориального комплекса

После шествия все участники события сели в автобусы и поехали в парк Гагарина. Там в 13:30 состоялся большой траурный митинг у стелы жертвам Холокоста.

Во время него ученики школы с углубленным изучением иврита и истории еврейского народа зачитывали воспоминания из дневников жителей Днепра. Также дети воспроизводили страшные эпизоды тех событий в стихах.

На мероприятии впервые представили проект Мемориала жертвам Холокоста. Его местная еврейская община планирует создать на этом месте в скором времени.

Мероприятие в парке и проект мемориального комплекса / Фото 056.ua

Что произошло в Днепре 13 октября 1941 года

В этот день нацисты, оккупировавшие Днепр (тогдашний Днепропетровск), приказали еврейскому населению города собраться рядом со зданием Центрального универмага. Оттуда они отвели тысячи людей на территорию, где сейчас расположены парк Гагарина и Ботанический сад Днепровского университета Гончара.

Каждого, кто там был, в тот день расстреляли. Историки подсчитали, что в этом ужасном событии погибли примерно 11 тысяч евреев.

На месте трагедии создали мемориал, куда нередко приводят детей и подростков. Это объясняют тем, что молодое поколение должно хранить историческую память о трагических событиях своего народа во времена Второй мировой войны.