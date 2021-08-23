Огромный флаг подняли на высоту более 20 метров на площади Героев Майдана. Сделали это с помощью двух пожарных автолестниц.

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Что известно о сине-желтом флаге в Днепре

Размер флага достигает 18 метров в высоту и 12-в ширину, поэтому его назвали одним из крупнейших в стране. Флешмоб посвятили украинским военным.

Как рассказал мэр города Борис Филатов, поднятие флага было технически сложной операцией, но задуманное удалось воплотить в жизнь в полной мере. К слову, инициатива принадлежит работникам ГСЧС Днепра, которые позаимствовали идею у американских коллег.

Мы тренировались, и с помощью техники также воплотили это в жизнь. Это также подарок всем нашим военным, которые защищают нашу родину,

– сказал начальник ГСЧС в области Андрей Кульбач.

Торжественное поднятие сине-желтого флага в Днепре / Фото предоставлены 24 каналу

Во время поднятия флаг держали одиннадцать спасателей и спасательниц. В поднятии флага принял участие и командир отделения одной из частей Олег Логвинов. Он признался, что гордится действом и доволен работой.

"Для меня это впервые в жизни такое. Обычно мы спасаем людей, снимаем котов с деревьев. Поэтому, безусловно, было немножко страха – чтобы все получилось, чтобы ветер не свалил. Но, думаю, все получилось", – поделился впечатлениями Логвинов.