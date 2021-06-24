Об этом свидетельствует решение исполкома, которое обнародовали на сайте городского совета Днепра. Его приняли 22 июня.

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Сколько будет стоить проезд

Проезд одного пассажира в этих 3 видах транспорта будет иметь одинаковую стоимость. Такой же будет цена перевозки багажа, который занимает 1 место.

Цена комбинированных проездных билетов на месяц:

На трамвай и метро или троллейбус и метро – 500 гривен.

На трамвай, метро и троллейбус – 750 гривен.

Но со студенческим или ученическим удостоверением цена будет в 2 раза меньше. А именно 250 и 375 гривен.



Цена многократных проездных билетов в электротранспорте / Скриншот 24 канала

Почему увеличивают цену

"Днепр оперативный" сообщил, что решение объясняется тем, что стоимость проезда в 6 гривен – экономически не оправдана. Поскольку она только частично покрывает себестоимость проезда.

А составляющие тарифа расходы существенно выросли. Они непосредственно влияют на себестоимость перевозки пассажиров. Решение об увеличении цен вступит в силу 1 июля.

Обратите внимание! В "Киевском метрополитене" и "Киевпастрансе" 13 июня провели подсчеты всех расходов и пришли к выводу, что перевозка стала крайне убыточной. Поэтому стоимость проезда в городе хотели поднять до 21 гривны.