В Днепре подрались журналистки из-за клеветы Бужанского: видео
В Днепровском суде 11 марта слушали дело о защите деловой репутации телеканала "Днепр TV". Городской совет судится с нардепом Бужанским и изданием "Лица". В коридоре, во время интервью, подрались журналистки.
Источник:"Днепр оперативний"
Иск Днепровского горсовета касается главного редактора Елены Гарауц и нардепа Максима Бужанского. Во время комментария медийник не смогла ответить на вопрос своей коллеги из "Днепр TV", почему ее издание обвиняет другое СМИ в распространении клеветы.
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Что произошло в суде
Во время комментария Гарауц возмутилась, что деньги городского бюджета тратятся на подобные юридические процессы. Однако приступ буйства главного редактора вызвал вопрос о возможных коммерческих взаимоотношениях с нардепом Бужанским.
Гарауц ударила в лицо и вцепилась в волосы Яне Богославской, журналистке "ДнепрTV".
После нападения на женщину главный редактор издания сбежала из здания суда.
Видео с фрагментом драки двух журналисток в суде
Почему горсовет подал иск в суд
- В июне 2020 года Максим Бужанский участвовал в презентации городской и областной партийной организации.
- Журналисты телеканала "Днепр TV" пытались узнать у Бужанского являются ли правдивыми фрагменты со сценами домашнего насилия с участием нардепа.
- Он в ответ перешел на оскорбления представителей власти и СМИ.
- В результате издание "Лица" опубликовало статью с прямыми обвинениями в адрес телеканала.
- В материале издания не было баланса мнений – журналисты даже не поинтересовались мнением другой стороны конфликта.
- Тогда представители канала совместно с горсоветом подали иск в суд о защите деловой репутации.
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Полное видео ситуации из Днепровского суда
Кто такой Бужанский
Максим Бужанский – народный депутат Украины от партии "Слуга народа", пророссийский политик и блогер. Его приглашали в политические программы на медведчуковском канале ZIK.
Нардеп известен разжиганием межнациональной розни, речами против УПА и украинского языка, бойцов российско-украинской войны. В июле 2020 года днепровский политик попал в базу "Миротворца" из-за пророссийских настроений.
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