Об этом рассказали в полиции Днепра в комментарии 24 каналу. Сколько именно автомобилей повредили – пока неизвестно.

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Событие произошло на одной из стоянок возле проспекта Александра Поля.

В частности, повредили машины на улице Кирова.

В полицию о порче имущества не обращались.

Но было обращение анонимного характера о том, что повреждают машины.

Поэтому правоохранители пытаются установить не только личности злоумышленников, но и владельцев авто, которые были повреждены.

Что зафиксировали камеры наблюдения

Подростки попали на видео камер наблюдения, когда уже уходили со стоянки. Эту видеозапись опубликовала в сети Ирина Соломенная. Там видно, что они вырвали один номерной знак и копнули припаркованную легковушку.

Момент порчи автомобилей в Днепре: видео Ирины Соломенной

Обратите внимание! В центре Днепра в конце апреля посадили аллею с молодыми деревьями на проспекте Александра Поля. Однако 8 мая саженцы на ней поломал выпивший 17-летний подросток. Теперь он должен заплатить 2 штрафа.