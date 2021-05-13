Об этом рассказали в полиции Днепра в комментарии 24 каналу. Сколько именно автомобилей повредили – пока неизвестно.
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- Событие произошло на одной из стоянок возле проспекта Александра Поля.
- В частности, повредили машины на улице Кирова.
- В полицию о порче имущества не обращались.
- Но было обращение анонимного характера о том, что повреждают машины.
- Поэтому правоохранители пытаются установить не только личности злоумышленников, но и владельцев авто, которые были повреждены.
Что зафиксировали камеры наблюдения
Подростки попали на видео камер наблюдения, когда уже уходили со стоянки. Эту видеозапись опубликовала в сети Ирина Соломенная. Там видно, что они вырвали один номерной знак и копнули припаркованную легковушку.
Момент порчи автомобилей в Днепре: видео Ирины Соломенной