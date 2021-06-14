В Днепре подростки избили полицейского в АТБ: украли Iphone и скрылись

В Днепре компания подростков избила полицейского, который сделал им замечание. Мужчина в этот день был выходным и просто зашел в супермаркет за покупками.

Это случилось 13 июня в "АТБ" на улице Каруны. Злоумышленники после избиения правоохранителя украли его Iphone и скрылись.

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Мужчина увидел 4 подростков, которые вели себя громко.

Поэтому он сделал им замечание.

В ответ его начали бить по голове и туловищу.

От этого пострадавший несколько раз терял сознание.

Работники магазина вызвали правоохранителей.

Они получили описание нападавших и начали их искать.

Однако в районе неподалеку их обнаружить не удалось.

После этого на место прибыли следователи, которые начали устанавливать обстоятельства.

Официально правоохранители пока никак не комментировали этот инцидент.