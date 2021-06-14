В Днепре подростки избили полицейского в АТБ: украли Iphone и скрылись

14 июня 2021 , 16:11
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"Днепр оперативный"

В Днепре компания подростков избила полицейского, который сделал им замечание. Мужчина в этот день был выходным и просто зашел в супермаркет за покупками.

Это случилось 13 июня в "АТБ" на улице Каруны. Злоумышленники после избиения правоохранителя украли его Iphone и скрылись.

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  • Мужчина увидел 4 подростков, которые вели себя громко.
  • Поэтому он сделал им замечание.
  • В ответ его начали бить по голове и туловищу.
  • От этого пострадавший несколько раз терял сознание.
  • Работники магазина вызвали правоохранителей.
  • Они получили описание нападавших и начали их искать.
  • Однако в районе неподалеку их обнаружить не удалось.
  • После этого на место прибыли следователи, которые начали устанавливать обстоятельства.
  • Официально правоохранители пока никак не комментировали этот инцидент.
Обратите внимание! На Закарпатье несколько человек избили 28-летнего ветерана АТО. Впоследствии их разыскали и оказалось, что злоумышленники несовершеннолетние. Теперь молодым людям грозит тюрьма.
Автор: Олександр Марчак