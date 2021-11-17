Один из несовершеннолетних наставил на него пистолет. Об этом событии патрульные сообщили 17 ноября, а произошло оно накануне ночью.

Ранее В Одессе подростки с баллончиком дерзко ограбили мужчину

Угрожал самый молодой в компании

Потерпевший мужчина сам обратился на горячую линию "102". Он сказал, что инцидент произошел на детской площадке в одном из дворов на проспекте Поля.

Патрульные немедленно туда прибыли и обнаружили не только несовершеннолетних с алкоголем. Там были трое парней разного возраста – 15, 16 и 18 лет.

Заявитель сразу указал на самого младшего подростка, который угрожал ему. Туда сразу вызвали следователей и мать несовершеннолетнего злоумышленника. Все обстоятельства уже выяснялись в участке.

Другое происшествие с подростками

В январе в Одесской области 14-летний подросток также схватился за оружие на детской площадке. Однако он был настроен более решительно и таки устроил стрельбу.

К счастью, пистолет парня был травматичным, поэтому никто не погиб. Но все же пострадали 2 его сверстника – пули попали им в руки, ноги и спину.