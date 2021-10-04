Несовершеннолетний приехал к потерпевшему, чтобы якобы приобрести его ноутбук по объявлению в интернете. Известно, что подростку помогали еще 2 друзей. Случилось это 1 октября.

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Сбежал на авто

В полицию обратился 20-летний парень и сообщил, что его ограбили неизвестные. Один из парней позвонил по объявлению. Он якобы захотел купить ноутбук.

Потерпевший договорился с клиентом о встрече. Однако, когда прибыл на место, то подросток брызнул парню в лицо перцовым баллончиком. Тогда отобрал у него системный блок и сбежал с двумя товарищами на авто.

На место вызвали родителей