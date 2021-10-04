В Днепре подросток брызнул баллончиком в лицо парню и похитил у него компьютер
Источник:Патрульная полиция Днепропетровщины
17-летний подросток брызнул из перцового баллончика в лицо 20-летнему парню. Затем отобрал у него системный блок и убежал. Злоумышленника и его сообщника задержали патрульные.
Несовершеннолетний приехал к потерпевшему, чтобы якобы приобрести его ноутбук по объявлению в интернете. Известно, что подростку помогали еще 2 друзей. Случилось это 1 октября.
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Сбежал на авто
В полицию обратился 20-летний парень и сообщил, что его ограбили неизвестные. Один из парней позвонил по объявлению. Он якобы захотел купить ноутбук.
Потерпевший договорился с клиентом о встрече. Однако, когда прибыл на место, то подросток брызнул парню в лицо перцовым баллончиком. Тогда отобрал у него системный блок и сбежал с двумя товарищами на авто.
На место вызвали родителей
- Патрульным удалось установить данные и место жительства звонившего парня и его товарища.
- Полицейские общались с подростками в присутствии родителей.
- Они спросили, куда делся мобильный, с которого звонил один из несовершеннолетних. Однако злоумышленники молчали.
- Впоследствии на место приехал пострадавший, который узнал своих обидчиков.