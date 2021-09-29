В Днепре подросток лечил горло и проглотил кусок распылителя
Источник:фейсбук Сергея Щудра
14-летний подросток проглотил кусок от распылителя, когда принимал лекарство. Ребенка сразу отвезли в больницу. Там медики под анестезией извлекли предмет.
Посторонний предмет попал в 12-перстную кишку. Об этом сообщил врач-эндоскопист Днепровской детской больницы Сергей Щудро.
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Проглотил, когда принимал лекарство
Подросток проглотил частичку распылителя, когда принимал лекарство. Трубка внезапно отпала и попала в пищевод. Родители сразу обратились к врачу и ребенка забрали в больницу.
Деталь длиной около 7 сантиметров прошла практически через весь организм подростка. Врачи извлекли частицу под анестезией из двенадцатиперстной кишки. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.
Подросток случайно проглотил трубку от лекарства / Фото из Фейсбука Сергея Щудра
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