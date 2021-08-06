После похищения собаки хозяйка объявила ее в розыск на местных фейсбук-страницах. Указано, что чихуахуа рыжего цвета, выбежала со двора около 21:00. Это случилось в начале улицы Томской вблизи заправки.

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"Едем за границу, не можем взять с собой"

Объявление на OLX увидела небезразличная пользовательница фейсбука. Она сделала скриншот и распространила его. В общем пользователи сети поделились постом около 2 тысяч раз. Таким образом фото дошло до владелицы Джесси. Она сразу узнала свою чихуахуа.



В Самарском районе Днепра пропала чихухуа Джесси / Фото с фейсбука Екатерины Головачевой

Псевдовладельцы опубликовали объявление, что продают собаку, потому что едут за границу. У них нет возможности взять Джесси с собой. Аферисты отмечают, что собаке 2 года, она очень веселая и игривая. Они предварительно увезли чихухуа в Александровку.



Оказалось, что собаку похитили и хотели продать на OLX / Фото с фейсбука Екатерины Головачевой

Тогда владелица Джесси попросила своих друзей позвонить псевдовладельцам в роли покупателей. В посте отмечают, что забирали собаку вместе с полицией. Сейчас все хорошо. Джесси в надежных руках.

Жительница Днепра говорит, что сейчас каждый день похищают собак. Хозяевам надо до последнего искать своих любимцев. Полиция и неравнодушные люди им помогут. Ведь это уже второй случай за последние несколько недель, когда собаку удалось найти.