В Днепре поймали гигантского сома: был больше рыбака – фото
12 июля 2021 , 18:16Читати новину українською
Источник:фейсбук Павла Мосейчука
Житель Днепра Павел Мосейчук поймал сома, который имел гигантские размеры. Он это сделал во время подводной охоты в реке Днепр.
Мужчина об этом написал 12 июля. Также он обнародовал фото с этой рыбиной.
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Голова больше, чем у человека
Мосейчук уехал на подводную охоту утром перед работой. Поэтому он констатировал, что "утро начинается не с кофе".
На фото видно, что держать улов довольно нелегко. У этого сома даже голова больше чем у рыболова. Также рыба имеет гигантское тело.
Что известно о сомах
- Это пресноводная донная речная рыба.
- Она живет на глубоких участках водоемов.
- Данный вид считают самой большой пресноводной рыбой Европы.
- Ценная промысловая рыба.
- Их тело голое и не имеет чешуи, однако покрыто слоем слизи.
- У сомов всегда есть большие усы. Их этот вид использует для поиска пищи.
- Длина тела сомов может достигать даже 5 метров.
- А их вес иногда даже 100 килограммов
- Однако для этого рыба должна прожить до 80 – 100 лет
Информация взята из Википедии
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