В Днепре поймали гигантского сома: был больше рыбака – фото

Житель Днепра Павел Мосейчук поймал сома, который имел гигантские размеры. Он это сделал во время подводной охоты в реке Днепр.

Мужчина об этом написал 12 июля. Также он обнародовал фото с этой рыбиной.

Другой улов Рыбак поймал гигантского сома в Днепре: рыба едва поместилась на фото

Голова больше, чем у человека

Мосейчук уехал на подводную охоту утром перед работой. Поэтому он констатировал, что "утро начинается не с кофе".

На фото видно, что держать улов довольно нелегко. У этого сома даже голова больше чем у рыболова. Также рыба имеет гигантское тело.

Что известно о сомах

Это пресноводная донная речная рыба.

Она живет на глубоких участках водоемов.

Данный вид считают самой большой пресноводной рыбой Европы.

Ценная промысловая рыба.

Их тело голое и не имеет чешуи, однако покрыто слоем слизи.

У сомов всегда есть большие усы. Их этот вид использует для поиска пищи.

Длина тела сомов может достигать даже 5 метров.

А их вес иногда даже 100 килограммов

Однако для этого рыба должна прожить до 80 – 100 лет

Информация взята из Википедии

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