В Днепре поймали подростков, повредивших общественный биотуалет: уже не снимали и не смеялись
Источник:фейсбук Михаила Лысенко
В Днепре несколько подростков забросали камнями общественный биотуалет и снимали видео в соцсети. После этого они несколько раз смывали и смеялись над тем, что вода льется через верх унитаза.
Однако впоследствии нарушителей задержали и доставили в отделение полиции. Об этом сообщил 9 ноября заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко.
Ранее В Одессе подростки разгромили съемную квартиру ради видео в TikTok
Придется платить немалый штраф
По словам мужчины, дети не только унитаз забросали камнями, но и умывальник. Также он написал, что теперь родители подростков заплатят немалый штраф. Вероятно, речь идет о компенсации нанесенного ущерба.
Их родители оплатят внушительный штрафной билет. Не умеют воспитывать своих детей, пусть воспитывают свои карманы,
– написал Лысенко.
Также мужчина написал, что инцидент произошел с туалетом в сквере на Слобожанском проспекте. Это же выкрикивали подростки на видео.
Дети поломали общественный туалет: смотрите видео
Другое хулиганство подростков в городе
9 ноября сообщили, что водителей Днепра призывают быть осторожными в темное время суток. Мол, в городе появилась группа детей, которая забрасывает транспорт грудами спрессованной земли.
От таких действий пострадали по меньшей мере 2 водителя. Они рассказали, что удары земли о транспорт были настолько сильными, что едва не выбили окна.
Читайте полный текст сообщения Михаила Лысенко:
Сегодня этим "деткам", забросавшим камнями унитаз и умывальник в сквере на Слобожанском, сидя в АНД РОВД было уже не так весело.
Их родители оплатят внушительный штрафной билет.
Скоро будут новости о других "чадах", испохабивших там же детские горки. Их родителям, думаю также стоит приготовиться к оплате.
Не умеют воспитывать своих детей, пусть воспитывают свои карманы.