В Днепре во время задержания злоумышленник несколько раз выстрелил в правоохранителя. Полицейский, истекая кровью, все же задержал подозреваемого.

Однако впоследствии полицейский умер от полученных ранений. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

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Отмечается, что произошло это после задержания подозреваемого в вооруженном нападении, которое было совершено утром 19 июня.

Злоумышленник совершил несколько выстрелов из пистолета Макарова в сторону оперуполномоченного Шевченковского отделения полиции Дарвина Потуданского. 26-летний полицейский, будучи раненым и истекая кровью, все же задержал подозреваемого,

– говорится в сообщении.

Для задержания правонарушителя всем оперативникам и нарядам патрульных предоставили приметы злоумышленника и описание автомобиля.

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Во время попытки доставить злоумышленника в отделение полиции нарушитель совершил несколько выстрелов в полицейского, который сидел рядом. Раненому копу удалось выхватить оружие у нападавшего, задержать его и надеть на него наручники.



Оружие, из которого стреляли в полицейского / Фото Нацполиции