От водителя несло перегаром: в Днепре Porsche Cayenne сбил людей на пешеходном переходе
В Сечевом проволоку Днепра 16 мая произошло ДТП. Водитель, от которого несло перегаром, сбил 2 человек на пешеходном переходе.
Источник:"Информатор"
Детали ДТП в Днепре
Происшествие случилось около 14:30. По предварительным данным, водитель ехал на большой скорости со стороны улицы Курчатова.
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В тот момент по пешеходному переходу шли мужчина и женщина. Водитель автомобиля Porsche Cayenne наехал на них, а после того врезался в еще 2 машины: Kia и "ГАЗель".
Издание утверждает, что от водителя несло алкоголем. Поэтому, возможно, он был пьян.
На место происшествия приехали несколько экипажей полиции и машина "скорой помощи". Медики забрали пострадавших в больницу. Движение транспорта в месте ДТП временно ограничивали.
Водитель наехал на двух пешеходов
После этого он врезался в еще 2 машины
На место происшествия приехали правоохранители
Смотрите видео с места ДТП в Днепре:
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