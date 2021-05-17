В Сечевом проволоку Днепра 16 мая произошло ДТП. Водитель, от которого несло перегаром, сбил 2 человек на пешеходном переходе.

Детали ДТП в Днепре

Происшествие случилось около 14:30. По предварительным данным, водитель ехал на большой скорости со стороны улицы Курчатова.

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В тот момент по пешеходному переходу шли мужчина и женщина. Водитель автомобиля Porsche Cayenne наехал на них, а после того врезался в еще 2 машины: Kia и "ГАЗель".

Издание утверждает, что от водителя несло алкоголем. Поэтому, возможно, он был пьян.

На место происшествия приехали несколько экипажей полиции и машина "скорой помощи". Медики забрали пострадавших в больницу. Движение транспорта в месте ДТП временно ограничивали.



Водитель наехал на двух пешеходов



После этого он врезался в еще 2 машины



На место происшествия приехали правоохранители

Смотрите видео с места ДТП в Днепре:

Обратите внимание! 13 мая в Золочеве Львовской области произошло похожее ДТП. Водитель Renault Megane сбил 7-летнюю девочку на пешеходном переходе. Известно, что ребенок внезапно выбежал на дорогу и водитель не успел отреагировать. Девочку с травмами увезли в больницу.