Камеры наблюдения зафиксировали эту аварию в 23:21. Фура DAF в этот момент ехала в направлении центра города.

Недавно На Житомирщине грузовик превратил легковушку в лом: двое погибших

Как все объяснил водитель

По словам водителя, это произошло из-за кривой и мокрой дороги. Мол, не справился с управлением и занесло. На фото поврежденного кузова заметно, что грузовик вез сладости.

Место, где произошла авария / Фото "Информатор"

К счастью, никто в этом ДТП не пострадал. На место происшествия сразу приехали спасатели, которые начали смывать с асфальта горюче-смазочные материалы. Также туда прибыли правоохранители, которые устанавливали обстоятельства.

В Днепре перевернулась фура: смотрите видео

Другое падение грузовика

28 сентября сообщили, что произошла жесткая авария на мосту в селе Маяки Одесской области. Водитель грузовика не смог справиться с управлением и перевернулся на повороте.

Как следствие транспорт был очень сильно разбит и перекрыл дорогу. Туда направили скорую, однако госпитализация никому не понадобилась.