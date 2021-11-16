В Днепре посреди моста перевернулась маршрутка с людьми: видео момента аварии
Источник:телеграм "Днепр Оперативный"
На Новом мосту в Днепре вечером, 16 ноября, перевернулась маршрутка. В момент аварии в салоне находились пассажиры.
Маршрутка направлялась в сторону левобережной части города. Во время езды она перевернулась.
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В Днепре перевернулась маршрутка
Инцидент произошел вечером 16 ноября. На днепровском Новом мосту перевернулась маршрутка. В момент ДТП в ней находились люди.
Сначала в сети обнародовали видео первых минут после инцидента. На нем заметно, что проезжавшие мимо люди остановились и подошли к транспорту. Они начали доставать пассажиров через лобовое стекло, двери.
В Днепре перевернулась маршрутка / Фото "Наш город"
Несколько минут после аварии: смотрите видео
Впоследствии появилось и видео момента аварии. На нем маршрутка на скорости врезается в отбойник. Она сначала крутится, а потом переворачивается на бок.
Момент ДТП: смотрите видео
Пострадал мужчина
Очевидцы сообщили, что на место инцидента уже прибыли спасатели, кареты скорой помощи, а также полицейские.
По предварительной информации, водителю маршрутки стало плохо. В результате аварии один пассажир получил незначительные травмы, его жизни ничего не угрожает. Он, как и водитель, отказался от госпитализации.
Серьезных травм никто не получил / Фото ГСЧС
На месте ДТП есть полиция и скорые: смотрите видео
Видео с места ДТП с участием маршрутки: ролики "ХД" (18+)
(Внимание! Видео содержит нецензурную лексику)
Предыдущие ДТП с участием маршруток
- В Стрые Львовской области, 14 ноября произошло ДТП – водитель маршрутки сбил 70-летнего велосипедиста. Пострадавший получил тяжелые травмы, его госпитализировали в реанимацию.
- Вечером, 15 ноября, в Киеве на Троещине маршрутка протаранила такси, поехав на красный. К счастью, на момент аварии в ней было лишь трое пассажиров, никто из них не пострадал. Однако женщина, которую везло такси, таки получила травмы.