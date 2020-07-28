В одном из дворов многоэтажки в Днепре жители обнаружили полутораметровую змею. К счастью, спасателям удалось ее поймать и вывезти.

Вечером 27 июля чрезвычайникам поступило сообщение, что во дворе многоэтажки в Днепре жители обнаружили змею, сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

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Змея ползала на улице 20-летия Победы Самарского района Днепра.

После приезда возле одного из подъездов 5-этажного жилого дома обнаружили полутораметрового пресмыкающегося,

– говорится в сообщении.

С помощью специального инструмента спасатели поймали змею и вывезли за пределы города. С людьми провели разъяснительную работу о мерах безопасности в случае обнаружения пресмыкающихся.

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В Днепре посреди улицы ползала полутораметровая змея / Фото ГСЧС

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