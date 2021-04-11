В Днепре 11 апреля произошел смертельный пожар. В одноэтажном доме погибли двое мужчин, кто они – пока неизвестно.

Информация о пожаре поступила в Службу спасения в два часа ночи. Огонь вспыхнул в жилом доме на улице Лизы Чайкиной в Соборном районе.

К теме В оккупированном Донецке вспыхнул мясокомбинат, слышны взрывы: фото, видео

В доме нашли тела 2 мужчин

Одноэтажный дом был зарегистрирован на двух владельцев. Пожар начался внутри здания.

Уже во время ликвидации пламени пожарные нашли два тела. Кто именно погиб в пожаре – пока неизвестно, их имена устанавливают.

Огонь повредил вещи, перекрытие и крышу

Пламя повредило вещи внутри дома, перекрытие и крышу. Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров. Спасатели справились с ликвидацией в 4 часа утра. Пламя тушили 10 человек личного состава и 3 единицы техники.

В конце марта на Днепропетровщине горел жилой дом

Отметим, в конце марта вспыхнул пожар в жилом доме в Днепропетровской области. В селе Вязовок огонь унес жизни 3 человек.

Смотрите видео с места события:

Смотрите фото с пожара / Фото ГСЧС: