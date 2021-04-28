В Днепре призывают горожан не идти в церковь на Пасху, чтобы уберечься от локдауна
Медики и священники совместно обращаются к днепрянам с просьбой массово не идти в церковь 2 мая. Поскольку скопления людей могут негативно повлиять на эпидемиологическую ситуацию в регионе.
Источник:Vgorode.ua
Поэтому контроль возле церквей усилят. Их будут патрулировать экипажи полицейских.
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Что заявили медики
- Глава городской клинической больницы № 21 Николай Турчин обратил внимание, что ситуация с коронавирусом довольно напряженная.
- У большинства госпитализированных пациентов тяжелое течение болезни.
- Он добавил, что на одного врача приходится около 20 пациентов.
Какова позиция священнослужителей
Представители духовенства заявили, что лучше, чтобы пасхальную корзину святил кто-то один из семьи. И очень желательно, чтобы это был человек, который вакцинировался или перенес болезнь.
Они отметили, что святить куличи и корзины будут исключительно на улице. Священники обещают контролировать количество верующих и не допускать скопления людей.
Все 146 храмов в области будут контролировать работники Нацполиции.
Предусмотрены ли штрафы церквям за нарушение карантина
В Днепровской полиции заявили, что за нарушение карантина будут штрафовать:
- организаторы богослужений (церкви) – от 17 до 34 тысяч гривен;
- люди, которые работают в церкви – от 34 до 170 тысяч гривен;
- горожане, которые находятся в людных местах без масок – от 170 до 255 гривен.
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