Медики и священники совместно обращаются к днепрянам с просьбой массово не идти в церковь 2 мая. Поскольку скопления людей могут негативно повлиять на эпидемиологическую ситуацию в регионе.

Поэтому контроль возле церквей усилят. Их будут патрулировать экипажи полицейских.

Актуально В Днепре в очередной раз продлили усиленный карантин: перечень ограничений

Что заявили медики

Глава городской клинической больницы № 21 Николай Турчин обратил внимание, что ситуация с коронавирусом довольно напряженная.

У большинства госпитализированных пациентов тяжелое течение болезни.

Он добавил, что на одного врача приходится около 20 пациентов.

Какова позиция священнослужителей

Представители духовенства заявили, что лучше, чтобы пасхальную корзину святил кто-то один из семьи. И очень желательно, чтобы это был человек, который вакцинировался или перенес болезнь.

Они отметили, что святить куличи и корзины будут исключительно на улице. Священники обещают контролировать количество верующих и не допускать скопления людей.

Все 146 храмов в области будут контролировать работники Нацполиции.

Обратите внимание! В список вошли все объекты. В том числе и маленькие – недавно на поверье построили маленькую церковь. Владелец "храма" сделал это якобы с художественной целью.

Предусмотрены ли штрафы церквям за нарушение карантина

В Днепровской полиции заявили, что за нарушение карантина будут штрафовать: