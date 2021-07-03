Неизвестно, в каком именно магазине Днепра продали этот хлеб. Судя по фотографиям, опубликованным в сети, это нарезанный хлеб "Петриковский", изготовленный на Днепровском хлебокомбинате №5.

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Как это могло произойти

На кадрах видно, что похожие по размерам частицы кухонной губки есть в каждом куске хлеба. Вероятно, она случайно упала при замесе теста, этого никто не заметил и ее запекли с буханкой. Возможно, на заводе использовали автоматические установки для резки, поэтому работники могли просто не обратить внимания на это.



Фото из телеграм-канала "Ху*вый Днепр"

Один из комментаторов предположил, что это может быть подставой. Мол, надо быть очень "удачливым", чтобы губка попала в хлеб и осталась целой. Ему ответил мужчина, который утверждает, что когда-то работал на Днепровском хлебозаводе. "К сожалению, такая ситуация может быть вполне реальной", – отметил он.

Реакция сети

Пользователи сети бурно реагируют на такую ​​нестандартную находку. Некоторые из них шутят, а некоторые высказывают опасения, что на заводе-изготовителе может господствовать антисанитария.