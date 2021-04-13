В Днепре до 30 апреля продлили жесткие карантинные ограничения. Соответствующее решение 12 апреля приняла комиссия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Сейчас Днепропетровская область находится в оранжевой зоне. 20 марта городские власти ввели карантинные ограничения, не дожидаясь показателей красной зоны.

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Карантин в Днепре продлили до 30 апреля

В связи со сложной ситуацией с COVID-19 в Днепре продлили жесткий карантин. Ограничения будут действовать до 30 апреля включительно.

В городе запрещается работа:

ночных клубов;

заведений общественного питания. Речь идет о проведении там праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий.

Кафе, бары и рестораны должны работать до 00:00 и при условии соблюдения санитарных норм. После полуночи заведения могут только выдавать еду и напитки на вынос или осуществлять доставку.

Местные власти рекомендовали государственным учреждениями, в частности коммунальным предприятиям, обслуживать пожилых людей с 10:00 до 14:00.

Ученики 5 – 11 классов продолжат дистанционное обучение

Школьники 5 – 11 классов продолжат обучаться дистанционно до 23 апреля. Однако младшая школа и детские сады будут работать в обычном режиме.

Комиссия ТЭБ и ЧС в Днепре сначала установила, что ученики будут учиться дистанционно с 29 марта по 13 апреля. Однако решение было изменено на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в городе.

Обратите внимание! За минувшие сутки, 11 апреля, в Днепропетровской области выявили 1 112 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в самом городе Днепр с начала пандемии COVID-19 заболели 47 755 человек. Из них выздоровели – 40 382 инфицированных.



Карантинные зоны в Украине / Источник: Минздрав / инфографика 24 канала