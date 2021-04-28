В Днепре в очередной раз продлили жесткий карантин. Теперь жесткие ограничения в городе будут действовать до 30 июня. Ослабили противоэпидемиологические меры только для студентов медицинских учебных заведений.

О продлении карантина говорится в протоколе заседания городской комиссии чрезвычайных ситуаций. Его обнародовали в 17 часов 28 апреля.

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Что изменилось для студентов-медиков

Студентам, которые заканчивают медицинские учебные заведения, позволят посетить одно массовое мероприятие-сдать основной квалификационный экзамен. Речь идет о "шаге", который проходят в форме тестирования.

Какие ограничения сейчас есть в городе

Днепропетровская область сейчас находится в оранжевой зоне карантина. Однако местные власти Днепра усилили карантинные ограничения.

Ученики старшей школы (5 – 11 классы) в городе учатся дистанционно.

Младшая школа (1-4 класса) учится в обычном режиме.

В общественном транспорте пассажирам разрешено ездить только на сидячих местах. Все они должны быть в масках.

Заведения общественного питания в городе работают только до полуночи. В них соблюдаются жесткие карантинные нормы – за столом могут быть не более 4 человек; столы должны стоять на расстоянии не ближе, чем 2 метра.

Льготные перевозки в транспорте Днепра есть только с 10:00 по 15:00.

Скидка 25% в маршрутках и бесплатный проезд в троллейбусах действует для учащихся 5 – 11 классов только в период с 10:00 по 15:00.

Какая в Днепре ситуация с коронавирусом

За сутки 28 апреля в городе зафиксировали 319 случаев инфицирования. Всего коронавирусом в городе заболели 52 897 человек, из которых 1418 человек умерли. Вылечились в Днепре 46 927 человек.

В Днепропетровской области за день COVID-19 заразились 584 человека. Всего в области заболели 119 204 человека.

Обратите внимание! В Днепре усилили карантин 25 марта. Также его продолжали уже 23 апреля, однако тогда говорили, что он будет в городе до 10 мая.



Ограничения в различных зонах карантина / источник: Минздрав / инфографика 24 канала