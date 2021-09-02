Правоохранителей на улицу Литейная вызвали примерно в 12 часов. Взрыв произошел в автомобиле Subaru.
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Что обнаружили криминалисты
От взрыва пострадал водитель автомобиля. На место прибыли взрывотехники, следователи и другие эксперты. Они установили, что источник взрыва был на переднем пассажирском сиденье.
Сидение, на котором произошел взрыв / Фото Нацполиции
В салоне обнаружили остатки страйкбольной гранаты. Вероятно именно она была причиной инцидента. Однако, почему она могла внезапно взорваться – неизвестно.
Остатки гранаты, которая там взорвалась / Фото Нацполиции
Водителя доставили в больницу и его жизни ничего не угрожает. Уголовное производство пока не открывали. Это планируют сделать, когда выберут правовую квалификацию инциденту.
Расположение улицы Литейная, где прогремел взрыв / Карта google