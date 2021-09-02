Правоохранителей на улицу Литейная вызвали примерно в 12 часов. Взрыв произошел в автомобиле Subaru.

Другое происшествие Мужчина подорвался на гранате в Кривом Роге: появилось видео момента взрыва

Спасатели прибыли на место взрыва: видео телеграма "Ху**ый Днепр"

Что обнаружили криминалисты

От взрыва пострадал водитель автомобиля. На место прибыли взрывотехники, следователи и другие эксперты. Они установили, что источник взрыва был на переднем пассажирском сиденье.



Сидение, на котором произошел взрыв / Фото Нацполиции

В салоне обнаружили остатки страйкбольной гранаты. Вероятно именно она была причиной инцидента. Однако, почему она могла внезапно взорваться – неизвестно.



Остатки гранаты, которая там взорвалась / Фото Нацполиции

Водителя доставили в больницу и его жизни ничего не угрожает. Уголовное производство пока не открывали. Это планируют сделать, когда выберут правовую квалификацию инциденту.

Расположение улицы Литейная, где прогремел взрыв / Карта google