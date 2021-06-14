В Днепре автобус резко повернул и произошло тройное ДТП: есть пострадавшие – видео

14 июня 2021 , 12:25
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"Днепр оперативный"

В Днепре случилась авария маршрутки и 2 легковушек. Вероятной причиной является то, что водитель автобуса начал поворачивать слишком резко. В результате инцидента есть пострадавшие.

Это произошло на виадуке на улице Сухомлинского вечером 13 июня. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения "Ситуационного центра Днепра".

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  • Водитель маршрутного автобуса хотел свернуть на улицу Почтовую.
  • Однако он, вероятно, не убедился в безопасности маневра.
  • Chevrolet, который ехал с другой стороны, не смог проехать.
  • Поэтому врезался в заднюю часть автобуса.
  • На видео видно, что автомобиль двигался довольно быстро.
  • Соответственно, невозможно наверняка сказать, кто виноват.
  • После столкновения легковушку по инерции отбросило на Hyundai, который был рядом.
  • По предварительной информации, есть 2 пострадавших в результате ДТП.
  • Их состояние – неизвестно.
  • Правоохранители пока это событие никак не прокомментировали.

Тройное ДТП с автобусом в Днепре: видео "Днепр оперативный"

Обратите внимание! Во Львове на перекрестке проспекта Черновола и улицы Под Дубом маршрутка совершила наезд на 16-летнюю девушку. Произошло это, когда она переходила дорогу на зеленый. Впоследствии опубликовали видео с камер наблюдения, которые это зафиксировали.
Автор: Олександр Марчак