На место аварии вызвали полицейских и следователя по ДТП. Легковушки столкнулись 9 ноября днем.

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Детали ДТП

По данным "Днепра Оперативного", водитель Renault выезжал со двора на Калинову и начал поворачивать, чтобы ехать в сторону Образцова.

Из-за проезжавшего автобуса водитель Renault не заметил Daewoo и не пропустил его, в результате чего произошло столкновение.



В Днепре столкнулись две легковушки / Фото "Днепра"

В аварии пострадала женщина-водитель Daewoo Lanos. Ее с травмой головы отвезли в больницу. На месте ДТП работала полиция и скорая. Все детали и обстоятельства происшествия будут устанавливать правоохранители.



В ДТП пострадала женщина / Фото с телеграма "Х**вый Днепр"