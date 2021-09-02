Автомобили столкнулись на улице Криворожской. Это произошло примерно в 13:40.

Актуально Авто полиции столкнулось с грузовиком: молодая полицейская погибла на месте

В Днепре столкнулись Porsche и Volkswagen / Фото "Информатор" и "Днепр Оперативный"

Одно из авто могло быть такси

Пострадали 2 женщины и мужчина, которые были в Volkswagen. Вероятно, это было такси, поскольку на лобовом стекле авто была наклейка службы Opti. Состояние пострадавших пока неизвестно.

По предварительной информации от полиции, Volkswagen двигался в сторону Киевской, а Porsche ехал навстречу.

На место прибыли следователи, которые начали устанавливать обстоятельства ДТП. Пока не разглашают, какова причина этого инцидента.

Место, где столкнулись автомобили: смотрите видео сообщества "Днепр Оперативный"

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