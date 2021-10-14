В мероприятии приняли участие несколько сотен человек. Марш стартовал в 11:00 14 октября.

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В Днепре прошел Марш защитников и защитниц Украины

Перед началом мероприятия священники провели молитву для присутствующих. Далее началось само мероприятие.

Марш посвятили чествованию мужества и героизма защитников независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед украинского народа, содействию укреплению патриотического духа в обществе,

– рассказали организаторы мероприятия.

Участники начали шествие на Аллее Героев, далее – прошли по улице Фабра и до центрального проспекта.

Впоследствии – по проспекту Яворницкого в Днепропетровский исторический музей. Марш завершили исполнением Государственного гимна Украины возле флагштока музея АТО.

В Днепре состоялся Марш защитников и защитниц / Фото "Открытый"

24 канал благодарит защитников за мирное небо. Мы гордимся и помним вас. Слава Украине! Героям Слава!

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