В Днепре прошел Марш защитников и защитниц: фото с места происшествия

В Днепре с Аллеи Героев стартовал Марш защитников и защитниц. Участники прошли по улицам города и исполнили гимн возле музея АТО.

В мероприятии приняли участие несколько сотен человек. Марш стартовал в 11:00 14 октября.

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В Днепре прошел Марш защитников и защитниц Украины

Перед началом мероприятия священники провели молитву для присутствующих. Далее началось само мероприятие.

Марш посвятили чествованию мужества и героизма защитников независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед украинского народа, содействию укреплению патриотического духа в обществе,

– рассказали организаторы мероприятия.

Участники начали шествие на Аллее Героев, далее – прошли по улице Фабра и до центрального проспекта.

Впоследствии – по проспекту Яворницкого в Днепропетровский исторический музей. Марш завершили исполнением Государственного гимна Украины возле флагштока музея АТО.

В Днепре состоялся Марш защитников и защитниц / Фото "Открытый"

Коротко о праздновании Дня защитниц и защитников в Украине

14 октября Украина отмечает День защитниц и защитников. С праздником утром поздравил Владимир Зеленский.

Президент поручил Кабмину принять меры и полностью выплатить задолженность украинским военным.

14 октября впервые прошел военный парад в Северодонецке, что в Луганской области. Его приурочили именно ко Дню защитников и защитниц Украины.

Также во Львове на Лычаковском кладбище почтили память всех борцов за независимость нашей страны.

Кстати, читайте истории 8 лет войны, которые ожили в текстах 24 канала в проекте "Цена мирного неба" по ссылке.

24 канал благодарит защитников за мирное небо. Мы гордимся и помним вас. Слава Украине! Героям Слава!