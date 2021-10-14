В Днепре прошел Марш защитников и защитниц: фото с места происшествия
Источник:"Открытый"
В Днепре с Аллеи Героев стартовал Марш защитников и защитниц. Участники прошли по улицам города и исполнили гимн возле музея АТО.
В мероприятии приняли участие несколько сотен человек. Марш стартовал в 11:00 14 октября.
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В Днепре прошел Марш защитников и защитниц Украины
Перед началом мероприятия священники провели молитву для присутствующих. Далее началось само мероприятие.
Марш посвятили чествованию мужества и героизма защитников независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед украинского народа, содействию укреплению патриотического духа в обществе,
– рассказали организаторы мероприятия.
Участники начали шествие на Аллее Героев, далее – прошли по улице Фабра и до центрального проспекта.
Впоследствии – по проспекту Яворницкого в Днепропетровский исторический музей. Марш завершили исполнением Государственного гимна Украины возле флагштока музея АТО.
В Днепре состоялся Марш защитников и защитниц / Фото "Открытый"
Коротко о праздновании Дня защитниц и защитников в Украине
- 14 октября Украина отмечает День защитниц и защитников. С праздником утром поздравил Владимир Зеленский.
- Президент поручил Кабмину принять меры и полностью выплатить задолженность украинским военным.
- 14 октября впервые прошел военный парад в Северодонецке, что в Луганской области. Его приурочили именно ко Дню защитников и защитниц Украины.
- Также во Львове на Лычаковском кладбище почтили память всех борцов за независимость нашей страны.
- Кстати, читайте истории 8 лет войны, которые ожили в текстах 24 канала в проекте "Цена мирного неба" по ссылке.