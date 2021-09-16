Панихида началась в 16:00. Многие присутствующие принесли с собой цветы.

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Как происходило прощание

После завершения службы знакомые Алексея взяли слова. Потом желающие подходили к гробу, чтобы попрощаться с мужем.

Алексей был инструктором по тактической медицине, то есть учил оказывать первую домедицинскую помощь. Поэтому в Днепре многие парамедики и инструкторы знали его. Одна из учениц Алексея Алла Бекетова сомневается относительно информации о найденной самодельной взрывчатке.

Так, он основал курс о том, как нужно обращаться с взрывоопасными предметами, но у него были только муляжи или отключенные устройства, которые никак не могли взорваться,

– подчеркнула женщина.

Тело Алексея доставят в Киев. Мужчина жил в столице, поэтому похороны будут проходить там.

В Днепре попрощались с Алексеем Кавлаком / Фото "Информатор":

Что известно про Алексея Кавлака

Алексей работал в организации Aid Brothers, которая учит оказывать первую домедицинскую помощь.

Мужчина был патриотом. Участвовал в организации "Украинский легион". Имел позывной "Змей" и был командиром взвода Киевской Святошинской роты.

В Днепр приехал на День города. Они с товарищами проводили мастер-классы по оказанию домедицинской помощи.

Мужчина погиб на 45 году жизни.

Прощание с Алексеем Кавлаком, смотрите видео:

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