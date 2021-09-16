Панихида началась в 16:00. Многие присутствующие принесли с собой цветы.
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Как происходило прощание
После завершения службы знакомые Алексея взяли слова. Потом желающие подходили к гробу, чтобы попрощаться с мужем.
Алексей был инструктором по тактической медицине, то есть учил оказывать первую домедицинскую помощь. Поэтому в Днепре многие парамедики и инструкторы знали его. Одна из учениц Алексея Алла Бекетова сомневается относительно информации о найденной самодельной взрывчатке.
Так, он основал курс о том, как нужно обращаться с взрывоопасными предметами, но у него были только муляжи или отключенные устройства, которые никак не могли взорваться,
– подчеркнула женщина.
Тело Алексея доставят в Киев. Мужчина жил в столице, поэтому похороны будут проходить там.
В Днепре попрощались с Алексеем Кавлаком / Фото "Информатор":
Что известно про Алексея Кавлака
- Алексей работал в организации Aid Brothers, которая учит оказывать первую домедицинскую помощь.
- Мужчина был патриотом. Участвовал в организации "Украинский легион". Имел позывной "Змей" и был командиром взвода Киевской Святошинской роты.
- В Днепр приехал на День города. Они с товарищами проводили мастер-классы по оказанию домедицинской помощи.
- Мужчина погиб на 45 году жизни.
Прощание с Алексеем Кавлаком, смотрите видео:
Взрыв авто в Днепре: главное
- На проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре 15 сентября взорвался автомобиль Nissan Primera.
- В машине находились два человека, которые сразу погибли. Кроме Кавлака, там была пресс-секретарь ГСЧС на Днепропетровщине Дарья Гречищева.
- В полиции отмечали, что это мог быть теракт. В СБУ тоже заявили, что расследуют дело как террористический акт.
- СМИ предположили, что это могло быть заказное убийство.