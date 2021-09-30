Судью к тому же подозревают в сотрудничестве с пророссийским политиком Александр Вилкулом. Она якобы помогла ему избежать наказания за незаконное присвоение имущества.

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Каснеры якобы подарили квартиру дочери Деркач

Как отмечают журналисты, скандальные застройщики брать Каснеры подарили дочери Деркач двухкомнатную квартиру в доме на улице Литейной, 2.

Мол, застройка – одна из самых известных, из имеющихся у Каснеров в Днепре. В свое время застройщики получили разрешение не на строительство, а на реконструкции зданий на Литейной. Однако дома снесли, а на месте построили новые. С Каснерами из-за незаконного строительства годами судятся как коммунальные предприятия, так и городской совет. Журналисты говорят, что суд все равно встает на сторону беззакония.

В то же время во время квалификационной оценки судей Деркач якобы проговорилась, что живет именно в этой скандальной многоэтажке, построенной Каснерами. По ее версии, квартиру дочери подарил отец. Однако сама Марина Черныш якобы подтвердила, что Каснеры все же подарили это жилье.

Каснеры подарили квартиру дочери Деркач / Скриншот предполагаемого договора

Помощь Каснерам

Журналисты утверждают, что суд под руководством Натальи Деркач регулярно выдавал решение в пользу скандальных застройщиков. Орган позволял им узаконивать самостроительства и избегать уплаты налогов.

В 2020 году, когда мэрия Днепра подала в суд на Каснера с требованием признать договор долевого участия в работе на Литейной, якобы именно Деркач завернула апелляцию горсовета.

К тому же, в СМИ говорят, что судья обязала Днепровский горсовет заключить договор аренды с Александром и Василием Каснерами на земельный участок на улице Владимира Великого. Деркач, говорят, еще отклонила иск относительно задолженности братьев. Поэтому городская казна потеряла более 270 тысяч гривен.

В целом Наталья Деркач вроде приняла четыре решения в пользу братьев Каснеров. Все они касались их незаконных строек. Говорится также, что летом Верховный суд отменил часть решений Деркач в пользу скандальных застройщиков.

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Пророссийские взгляды

Руководительница Днепровского апелляционного суда Наталья Деркач якобы контактирует с пророссийским политиком Александром Вилкулом.

В СМИ отмечают, что однажды она помогла ему и его товарищу Дмитрию Колесникову избежать наказания. Они тогда якобы незаконно раздавали земли.

К тому же Деркач получила свою должность главы Днепровской апелляционного суда, когда Александр Вилкул возглавил облгосадминистрацию. Говорят, что они дальние родственники.

Судья, говорят, посещает страну-агрессора. Она в период с 2014 по 2017 года якобы пересекала границу с Россией на своем автомобиле и суммарно пробыла там 30 дней.

Состояние Натальи Деркач

По данным politdate.com.ua, судья могла не задекларировать почти десяток квартир, земельных участков и офисных помещений.

Имущество, как заявили в СМИ, официально принадлежит гражданскому мужу судьи Александру Чернышу. На него оформлены десятки жилых квартир и коммерческих помещений. В том числе и дом в элитном пригороде Днепра.