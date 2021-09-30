Коррумпированная и пророссийская: в Днепре протестуют против главы Апелляционного суда
Источник:49000.com
По данным СМИ, в Днепре уже третий день проходят митинги против главы Апелляционного суда Натальи Деркач. Судья якобы способствовала незаконной застройке братьев Каснеров. Взамен они подарили дочери Деркач квартиру.
Судью к тому же подозревают в сотрудничестве с пророссийским политиком Александр Вилкулом. Она якобы помогла ему избежать наказания за незаконное присвоение имущества.
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Каснеры якобы подарили квартиру дочери Деркач
Как отмечают журналисты, скандальные застройщики брать Каснеры подарили дочери Деркач двухкомнатную квартиру в доме на улице Литейной, 2.
Мол, застройка – одна из самых известных, из имеющихся у Каснеров в Днепре. В свое время застройщики получили разрешение не на строительство, а на реконструкции зданий на Литейной. Однако дома снесли, а на месте построили новые. С Каснерами из-за незаконного строительства годами судятся как коммунальные предприятия, так и городской совет. Журналисты говорят, что суд все равно встает на сторону беззакония.
В то же время во время квалификационной оценки судей Деркач якобы проговорилась, что живет именно в этой скандальной многоэтажке, построенной Каснерами. По ее версии, квартиру дочери подарил отец. Однако сама Марина Черныш якобы подтвердила, что Каснеры все же подарили это жилье.
Помощь Каснерам
Журналисты утверждают, что суд под руководством Натальи Деркач регулярно выдавал решение в пользу скандальных застройщиков. Орган позволял им узаконивать самостроительства и избегать уплаты налогов.
В 2020 году, когда мэрия Днепра подала в суд на Каснера с требованием признать договор долевого участия в работе на Литейной, якобы именно Деркач завернула апелляцию горсовета.
К тому же, в СМИ говорят, что судья обязала Днепровский горсовет заключить договор аренды с Александром и Василием Каснерами на земельный участок на улице Владимира Великого. Деркач, говорят, еще отклонила иск относительно задолженности братьев. Поэтому городская казна потеряла более 270 тысяч гривен.
В целом Наталья Деркач вроде приняла четыре решения в пользу братьев Каснеров. Все они касались их незаконных строек. Говорится также, что летом Верховный суд отменил часть решений Деркач в пользу скандальных застройщиков.
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Пророссийские взгляды
- Руководительница Днепровского апелляционного суда Наталья Деркач якобы контактирует с пророссийским политиком Александром Вилкулом.
- В СМИ отмечают, что однажды она помогла ему и его товарищу Дмитрию Колесникову избежать наказания. Они тогда якобы незаконно раздавали земли.
- К тому же Деркач получила свою должность главы Днепровской апелляционного суда, когда Александр Вилкул возглавил облгосадминистрацию. Говорят, что они дальние родственники.
- Судья, говорят, посещает страну-агрессора. Она в период с 2014 по 2017 года якобы пересекала границу с Россией на своем автомобиле и суммарно пробыла там 30 дней.
Состояние Натальи Деркач
По данным politdate.com.ua, судья могла не задекларировать почти десяток квартир, земельных участков и офисных помещений.
Имущество, как заявили в СМИ, официально принадлежит гражданскому мужу судьи Александру Чернышу. На него оформлены десятки жилых квартир и коммерческих помещений. В том числе и дом в элитном пригороде Днепра.