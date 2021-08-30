Девушка ушла из больницы 29 августа около 17:00. В полиции подробно описали внешность школьницы.

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Убежала без брата

Рост девушки около 170 сантиметров. Она – среднего телосложения. Школьница имеет карие глаза и темные волосы с белыми прядями. Когда ушла из больницы, была одета в темное.



Разыскивается 15-летняя Ярослава Ивасишина, которая сбежала из больницы / Фото Нацполиции Днепропетровщины

В телеграме "Днепр Сейчас" отмечают, что 15-летнюю школьницу вместе с братом поселили в больницу на некоторое время. Ведь их мама сейчас находится в психиатрической клинике. Детей не с кем было оставить.

Также в сети говорят, что девушка сбежала сама. Брат сейчас находится в больнице.

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Текст публикации Нацполиции Днепропетровщины:

Полицией Днепра устанавливается местонахождение 15-летней Ярославы Ивасишиной.



29 августа около 17:00 несовершеннолетняя девушка ушла из больницы в Новокодацком районе города Днепра и до сих пор ее местонахождение не известно.

Приметы: рост около 170 см, среднего телосложения, темные волосы с белыми полосами, карие глаза. Девушка была одета в темную одежду.

Всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Ивасишиной Ярославы, просьба сообщить в полицию по телефонам: 102, (097) 266 17 72.