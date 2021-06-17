Об этом сообщили в сети 16 июня. Речь о супермаркете по адресу Слобожанский проспект, 18.
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Как порезался ребенок
- Очевидец рассказал, что мальчик шел по тротуару.
- Однако там, где находится ограда АТБ, пешеходная дорожка очень узкая.
- Поэтому ребенку трудно было пройти, чтобы не зацепиться и не сойти на стоянку автомобилей.
- У конструкции ограждения торчали металлические элементы.
- Именно о них порезал плечо пострадавший.
Рана ребенка и АТБ где это произошло / Фото телеграма "Еб***й Днепр"
Рану пришлось зашивать
Родители мальчика повезли его в травмпункт. Там медики решили зашить эту рану.
Также ребенку сделали прививку от столбняка. Это было необходимо, поскольку он мог заболеть от пореза о металл.