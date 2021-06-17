Об этом сообщили в сети 16 июня. Речь о супермаркете по адресу Слобожанский проспект, 18.

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Как порезался ребенок

  • Очевидец рассказал, что мальчик шел по тротуару.
  • Однако там, где находится ограда АТБ, пешеходная дорожка очень узкая.
  • Поэтому ребенку трудно было пройти, чтобы не зацепиться и не сойти на стоянку автомобилей.
  • У конструкции ограждения торчали металлические элементы.
  • Именно о них порезал плечо пострадавший.

Дитина порізалась в АТБ Дніпра Лікарі зшивали
Рана ребенка и АТБ где это произошло / Фото телеграма "Еб***й  Днепр"

Рану пришлось зашивать

Родители мальчика повезли его в травмпункт. Там медики решили зашить эту рану.

Также ребенку сделали прививку от столбняка. Это было необходимо, поскольку он мог заболеть от пореза о металл.