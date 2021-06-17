Ребенок порезался об ограждение АТБ в Днепре: рану зашивали – фото

Травму ребенок получил на левом берегу Днепра. Мальчик шел в магазин АТБ за покупками, однако зацепился за ограждение вентиляторов рядом с ним.

Об этом сообщили в сети 16 июня. Речь о супермаркете по адресу Слобожанский проспект, 18.

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Как порезался ребенок

Очевидец рассказал, что мальчик шел по тротуару.

Однако там, где находится ограда АТБ, пешеходная дорожка очень узкая.

Поэтому ребенку трудно было пройти, чтобы не зацепиться и не сойти на стоянку автомобилей.

У конструкции ограждения торчали металлические элементы.

Именно о них порезал плечо пострадавший.



Рана ребенка и АТБ где это произошло / Фото телеграма "Еб***й Днепр"

Рану пришлось зашивать

Родители мальчика повезли его в травмпункт. Там медики решили зашить эту рану.

Также ребенку сделали прививку от столбняка. Это было необходимо, поскольку он мог заболеть от пореза о металл.