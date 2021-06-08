Об этом в комментарии журналистам 24 канала рассказали в полиции Днепра. В полицию по этому инциденту обратились примерно в половине 11 часов утра 6 июня.
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- Мать девочки в этот момент была в другой комнате.
- Когда она пришла к ребенку, увидела только открытую дверь на балкон.
- В результате падения ребенок получил тяжелые телесные повреждения.
- Впоследствии девочку госпитализировали.
- Правоохранители открыли производство.
- Случай квалифицируют как злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком.
- Максимальное наказание по соответствующей статье – от 2 до 5 лет тюрьмы.
Что рассказала бабушка потерпевшей
Как сообщает "Открытый", по словам бабушки девочки, ребенок в этот день проснулся раньше, чем обычно. Поскольку мама думала, что она спит, была в ванной комнате. Женщина предполагает, что ребенок увидел что-то, потому случайно прыгнул.
Каково состояние ребенка сейчас
О лечении ребенка рассказал генеральный директор областной детской больницы Алексей Власов. По его словам ребенок находится в отделении реанимации. Туда он поступил в стабильно тяжелом состоянии.
Ей поставили диагноз: черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга. Повреждений внутренних органов или переломов костей – нет. Учитывая то, что она выпала с большой высоты – это можно назвать чудом,
– отметил генеральный директор областной детской больницы Алексей Власов.
Врач Алексей Власов рассказывает о ребенке, выпавшем с балкона / Фото "Открытый"