Об этом в комментарии журналистам 24 канала рассказали в полиции Днепра. В полицию по этому инциденту обратились примерно в половине 11 часов утра 6 июня.

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Мать девочки в этот момент была в другой комнате.

Когда она пришла к ребенку, увидела только открытую дверь на балкон.

В результате падения ребенок получил тяжелые телесные повреждения.

Впоследствии девочку госпитализировали.

Правоохранители открыли производство.

Случай квалифицируют как злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком.

Максимальное наказание по соответствующей статье – от 2 до 5 лет тюрьмы.

Что рассказала бабушка потерпевшей

Как сообщает "Открытый", по словам бабушки девочки, ребенок в этот день проснулся раньше, чем обычно. Поскольку мама думала, что она спит, была в ванной комнате. Женщина предполагает, что ребенок увидел что-то, потому случайно прыгнул.

Каково состояние ребенка сейчас

О лечении ребенка рассказал генеральный директор областной детской больницы Алексей Власов. По его словам ребенок находится в отделении реанимации. Туда он поступил в стабильно тяжелом состоянии.

Ей поставили диагноз: черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга. Повреждений внутренних органов или переломов костей – нет. Учитывая то, что она выпала с большой высоты – это можно назвать чудом,

– отметил генеральный директор областной детской больницы Алексей Власов.



Врач Алексей Власов рассказывает о ребенке, выпавшем с балкона / Фото "Открытый"

Обратите внимание! В Кривом Роге 15 мая из окна 5 этажа выпал 4-летний ребенок. В это время мать была дома, однако отвернулась и мальчик успел открыть окно. Пострадавший выжил и был госпитализирован.