Об этом в комментарии журналистам 24 канала рассказали в полиции Днепра. В полицию по этому инциденту обратились примерно в половине 11 часов утра 6 июня.

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  • Мать девочки в этот момент была в другой комнате.
  • Когда она пришла к ребенку, увидела только открытую дверь на балкон.
  • В результате падения ребенок получил тяжелые телесные повреждения.
  • Впоследствии девочку госпитализировали.
  • Правоохранители открыли производство.
  • Случай квалифицируют как злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком.
  • Максимальное наказание по соответствующей статье – от 2 до 5 лет тюрьмы.

Что рассказала бабушка потерпевшей

Как сообщает "Открытый", по словам бабушки девочки, ребенок в этот день проснулся раньше, чем обычно. Поскольку мама думала, что она спит, была в ванной комнате. Женщина предполагает, что ребенок увидел что-то, потому случайно прыгнул.

Каково состояние ребенка сейчас

О лечении ребенка рассказал генеральный директор областной детской больницы Алексей Власов. По его словам ребенок находится в отделении реанимации. Туда он поступил в стабильно тяжелом состоянии.

Ей поставили диагноз: черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга. Повреждений внутренних органов или переломов костей – нет. Учитывая то, что она выпала с большой высоты – это можно назвать чудом,
– отметил генеральный директор областной детской больницы Алексей Власов.


Врач Алексей Власов рассказывает о ребенке, выпавшем с балкона / Фото "Открытый"