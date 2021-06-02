В Днепре река вышла из берегов, а в центре "плавают" авто: видео

В Днепре несколько дней подряд идут сильные ливни. Дороги и дворы утонули в воде – ее уровень выше бордюра.
Маленькие реки вышли из берегов, например, Гнилокиш на левом берегу Днепра. Местами ее уровень достигает выше колена, поэтому перейти можно разве что в рыбацких сапогах.
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Что известно о реке, которая вышла из берегов
- Инцидент произошел в Амур-Нижнеднепровском районе.
- Улицу Гусиную затопило полностью: там где ездили авто и ходили пешеходы, теперь – сплошная глубокая лужа.
Река в городе: видео
Какая ситуация на дорогах в Днепре
Неподалеку от набережной авто рассекают большие лужи как крейсеры.
Плывут авто в Днепре: видео
А это уже правый берег города, но ситуация так же неутешительна для водителей и пешеходов.
Воды – по бордюры: видеоОбратите внимание! Из-за обильных дождей в городе даже просели трамвайные пути. Из-за этого электротранспорт кардинально меняет схему движения. Временно не будет курсировать трамвай №1 на участке от ЦУМа до площади Соборной по проспекту Яворницкого.