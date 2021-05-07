Об этом рассказали в полиции Днепра в комментарии 24 каналу. Инцидент произошел примерно в 10 утра 6 мая на улице Макеевская.
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Подробнее про ограбление
- Злоумышленник попал в помещение через окно.
- Когда он увидел там подростка, начал его избивать.
- Как следствие, парень получил телесные повреждения.
- Мужчина похитил технику, несколько телефонов и кота.
- Правоохранители начали расследование и пытаются установить его личность.
- Этот случай квалифицируют как грабеж с проникновением и причинением вреда потерпевшему.
- Если злоумышленника найдут, ему грозит от 4 до 8 лет тюрьмы.
- Что касается животного, то кот вернулся домой (журналисты 24 канала пытаются получить подтверждение этой информации).
Кот, которого похитили из дома в Днепре / Фото из Фейсбука Екатерины Головачевой
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Что пишут в сети
Днепровский волонтер Екатерина Головачева написала в своем фейсбуке, что это сделал мужчина ромской национальности. Также она рассказала, что 13-летнего парня били камнем и ногами по голове. Злоумышленник требовал показать, где в доме находятся деньги и золото.
Переписка, которую обнародовала Екатерина Головачева / Скриншот из соцсети
По словам женщины, за день до этого со двора квартиры исчезла немецкая овчарка. Было ли это случайное стечение обстоятельств – неизвестно.
Пес, пропавший из дома накануне ограбления / Фото из Фейсбука Екатерины Головачевой