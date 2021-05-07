Об этом рассказали в полиции Днепра в комментарии 24 каналу. Инцидент произошел примерно в 10 утра 6 мая на улице Макеевская.

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Подробнее про ограбление

Злоумышленник попал в помещение через окно.

Когда он увидел там подростка, начал его избивать.

Как следствие, парень получил телесные повреждения.

Мужчина похитил технику, несколько телефонов и кота.

Правоохранители начали расследование и пытаются установить его личность.

Этот случай квалифицируют как грабеж с проникновением и причинением вреда потерпевшему.

Если злоумышленника найдут, ему грозит от 4 до 8 лет тюрьмы.

Что касается животного, то кот вернулся домой (журналисты 24 канала пытаются получить подтверждение этой информации).



Кот, которого похитили из дома в Днепре / Фото из Фейсбука Екатерины Головачевой

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Что пишут в сети

Днепровский волонтер Екатерина Головачева написала в своем фейсбуке, что это сделал мужчина ромской национальности. Также она рассказала, что 13-летнего парня били камнем и ногами по голове. Злоумышленник требовал показать, где в доме находятся деньги и золото.



Переписка, которую обнародовала Екатерина Головачева / Скриншот из соцсети

По словам женщины, за день до этого со двора квартиры исчезла немецкая овчарка. Было ли это случайное стечение обстоятельств – неизвестно.



Пес, пропавший из дома накануне ограбления / Фото из Фейсбука Екатерины Головачевой