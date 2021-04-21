В Днепровской больнице имени Ильи Мечникова ночью 21 апреля спасли роженицу с тяжелым течением коронавируса. Болезнь вызвала у женщины сильное кровотечение и она потеряла примерно 2 литра крови. Ребенок также выжил.

Главный врач медучреждения Сергей Рыженко рассказал, что женщину с ребенком спасала целая команда медиков. Операция закончилась только утром.

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Медик рассказал, что пациентке, о которой говорится, 33 года и это была уже 4 ее беременность.

До этого каждый доношенный ребенок у этой женщины был замершим.

Ей оставался одна неделя до родов, однако она заболела коронавирусом.

Инфекция вызвала пневмонию, которая обострилась кровотечением.

Поэтому понадобилась немедленная госпитализация.

Как происходило спасение

Беременную доставили в больницу ночью и сразу отправили на кесарево сечение. Это было необходимо сделать немедленно, поскольку последствия могли быть фатальными.

Акушер-гинекологи сразу вызвали на подмогу реаниматологов, сосудистых хирургов, а также детских реаниматологов. У них в руках были 2 жизни,

– добавил Сергей Рыженко

По его словам, всего на операции были более 10 специалистов.

Всю ночь медики возили эритроциты, плазму и криопреципитат из банка крови. Операцию спасения закончили только в 7:30 утра. Маму отправили в реанимацию. Ребенок смог выжить и начал самостоятельно дышать.

Главный врач также рассказал, что за несколько месяцев в КОВИД-центре Мечникова родилось 55 детей. Среди них были 32 девочки, а также 23 мальчика.