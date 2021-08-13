О результате обновления скульптуры рассказали 12 августа. В сети выложили соответствующие фото.

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Реставраторы были не в настроении

С 2018 до конца 2020 года реставрировали бывшую трикотажную фабрику. Маскарон, который расположен на здании, тоже восстановили. Заметно, что скульптура кардинально изменилась. Если раньше маскарон имел более приветливое выражение лица, то сейчас он печален и немного недоволен.

Справка. Маскарон – вид скульптурного украшения в виде головы человека, животного или фантастического существа. Когда-то их создавали, чтобы отпугивать злых духов, чтобы те не попали в дом. Сейчас это просто декоративный элемент.



Как скульптура выглядела до реставрации / Фото "Информатор"

Как сообщает "Днепр Областной", скульптуру назвали "памятник теще". Также отмечают, что реставраторы, очевидно, были расстроены, когда восстанавливали маскарон. Так как его "настроение" совсем отличается от того, что было раньше.

Обратите внимание! Здание трикотажной фабрики возвели еще в 1914 году. Проект разработал архитектор Дитрих Тиссен. Стиль – модерн.

В Днепре на здании бывшей трикотажной фабрики реставрировали маскарон / Фото "Информатор"