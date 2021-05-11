В Днепре серьезные пробки из-за ДПТ на дорогах: где затруднено движение
Камеры Ситуационного центра Днепра зафиксировали ряд аварий в городе. Из-за этого на нескольких основных магистралях образовались пробки.
Источник:"Днепр Оперативный"
Вероятно, большинство днепрян слишком спешили на работу после длительных выходных. Однако водители не всегда соблюдали безопасную дистанцию.
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Где самые большие пробки в Днепре
- Пробка на заездах с улицы Космической и проспекта Героев.
Она образовалась из-за ДТП на кольце Победы. Здесь столкнулись два авто.
Момент аварии на кольце Победы: видео
- Авария на проспекте Слобожанском.
Здесь пробка из-за халатности водителя на Lanos – он заезжал на новый мост с улицы Маршала Малиновского, но заехал в другой Lanos.
ДТП на Новом мосту: видео
- Затруднено движение в сторону Донецкого шоссе.
Поскольку на кольце на улице Березинской "поцеловались" два Daewoo Lanos.
Авария на Березинского: видео
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