Камеры Ситуационного центра Днепра зафиксировали ряд аварий в городе. Из-за этого на нескольких основных магистралях образовались пробки.

Вероятно, большинство днепрян слишком спешили на работу после длительных выходных. Однако водители не всегда соблюдали безопасную дистанцию.

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Где самые большие пробки в Днепре

Пробка на заездах с улицы Космической и проспекта Героев.

Она образовалась из-за ДТП на кольце Победы. Здесь столкнулись два авто.

Момент аварии на кольце Победы: видео

Авария на проспекте Слобожанском.

Здесь пробка из-за халатности водителя на Lanos – он заезжал на новый мост с улицы Маршала Малиновского, но заехал в другой Lanos.

ДТП на Новом мосту: видео

Затруднено движение в сторону Донецкого шоссе.

Поскольку на кольце на улице Березинской "поцеловались" два Daewoo Lanos.

Авария на Березинского: видео