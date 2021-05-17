В Днепре сержант Максим Калиняк утверждает, что его побило в управлении патрульной полиции его же начальство. Такую реакцию, по словам Калиняка, вызвало его желание фиксировать ознакомление с приказом.

Сержант Калиняк опубликовал в сети видео, на котором у него – разбитое лицо. Полицейский вел трансляцию из Управления патрульной полиции Днепропетровской области, где на него и напали.

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Сержант утверждает, что его избили в управлении

Калиняк утверждает, что его вызвали для ознакомления с каким-то приказом – вероятно, незаконным. Попытки зафиксировать происходящее завершились неожиданной реакцией правоохранителей. По словам сержанта, два человека его скрутили, а один бил по лицу кулаками.

На кадрах у мужчины действительно разбит нос и губа. Калиняк считает, что инцидент попал на камеры, размещенные в здании, однако уверен, что эти записи могут стереть. Попытки найти в Управлении кого-то и обсудить инцидент у полицейского завершились безуспешно – коридоры были почти пусты, а те правоохранители, которые еще были в помещении, молчали.

Смотрите видео Максима Калиняка из Управления патрульной полиции:

Что говорят в патрульной полиции

Как сообщили 24 каналу в пресс-службе Патрульной полиции Днепропетровской области, конфликт действительно был. Однако из-за чего он состоялся – пока не конкретизируют. В полиции уверяют, проводят расследование и служебные проверки.